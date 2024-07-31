Расписание плей-офф футбольного турнира Олимпиады-2024

Завершились все матчи 3-го тура группового этапа мужского футбольного турнира Олимпиады-2024, по итогам которых сформировалась сетка плей-офф этого турнира. Предлагаем вам ознакомиться с расписанием плей-офф футбольного турнира Олимпиады-2024.
Расписание четвертьфинала (2 августа):
16:00 мск. Марокко — США;
18:00 мск. Япония — Испания;
20:00 мск. Египет — Парагвай;
22:00 мск. Франция — Аргентина.
Полуфинальные матчи соревнования пройдут 5 августа. Матч за третье место будет сыгран 8 августа, а финал — 9 августа.
Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Олимпийских играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.
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