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Завершились матчи 3-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года. Таким образом, определились все участники плей-офф футбольного турнира Олимпиады-2024.

Участники плей-офф:

Марокко;

Египет;

Франция;

Испания;

Аргентина;

Япония;

США;

Парагвай.

Раунд плей-офф начнётся с матчей 1/4 финала. Игры данного этапа турнира состоятся в субботу, 2 августа. Матчи полуфинала состоятся в понедельник, 5 августа. Финал футбольного турнира среди мужчин Олимпиады-2024 пройдёт 9 августа. Днём ранее состоится матч за третье место.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.