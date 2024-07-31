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Определились все участники плей-офф футбольного турнира Олимпиады-2024

Определились все участники плей-офф футбольного турнира Олимпиады-2024
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Завершились матчи 3-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года. Таким образом, определились все участники плей-офф футбольного турнира Олимпиады-2024.

Участники плей-офф:

  • Марокко;
  • Египет;
  • Франция;
  • Испания;
  • Аргентина;
  • Япония;
  • США;
  • Парагвай.

Раунд плей-офф начнётся с матчей 1/4 финала. Игры данного этапа турнира состоятся в субботу, 2 августа. Матчи полуфинала состоятся в понедельник, 5 августа. Финал футбольного турнира среди мужчин Олимпиады-2024 пройдёт 9 августа. Днём ранее состоится матч за третье место.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

Сетка плей-офф футбольного турнира Олимпиады-2024 (мужчины)
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