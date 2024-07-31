Завершились матчи 3-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года. Таким образом, определились все участники плей-офф футбольного турнира Олимпиады-2024.
Участники плей-офф:
- Марокко;
- Египет;
- Франция;
- Испания;
- Аргентина;
- Япония;
- США;
- Парагвай.
Раунд плей-офф начнётся с матчей 1/4 финала. Игры данного этапа турнира состоятся в субботу, 2 августа. Матчи полуфинала состоятся в понедельник, 5 августа. Финал футбольного турнира среди мужчин Олимпиады-2024 пройдёт 9 августа. Днём ранее состоится матч за третье место.
Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.