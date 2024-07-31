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Вингер, которого хотел купить «Краснодар», перейдёт в «Ноттингем Форест» — источник

Вингер, которого хотел купить «Краснодар», перейдёт в «Ноттингем Форест» — источник
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24-летний крайний нападающий «Витории Гимарайнш» Жота Силва станет игроком «Ноттингем Форест», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «лесники» близки к подписанию контракта с футболистом. Сообщается, что трансфер находится на завершающей стадии.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» предлагал за Силву € 11 млн, в то же время «Ноттингем Форест» давал за игрока всего € 7 млн.

Силва выступает в составе португальской команды с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 83 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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