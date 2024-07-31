Полузащитник «Факела» Альшин объяснил разгромное поражение от «Зенита» в Кубке России

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин прокомментировал результат матча Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:3).

«Понятное дело, что это отрицательный результат для нас и я расстроен. Естественно, «Зенит» играл первым номером, а мы вторым. Они больше владели инициативой и мячом, создавая моменты. У нас было пару эпизодов в первом тайме, когда нужно было лучше завершать атаки. При этом во втором тайме был классный момент при счёте 0:1. Я считаю, это был очень хороший момент и неизвестно, как бы игра закончилась, если бы он был реализован», — передаёт слова Альшина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, «Зенит» является действующим обладателем Кубка России. В Суперфинале минувшего сезона подопечные Сергея Семака обыграли «Балтику» со счётом 2:1.