Семак уклончиво ответил на вопрос о потенциальном трансфере Соболева в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не дал прямого ответа на вопрос, затрагивающий потенциальный переход нападающего «Спартака» Александра Соболева в стан сине-бело-голубых, который был задан после матча 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Факелом» (3:0).

— Изидор, если в такой форме, отменяет потенциальную покупку Соболева?

— Давайте вопросы по игре. О каких-то вещах или потенциальных трансферах, думаю, бессмысленно говорить, — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

В матче Кубка России с «Факелом» нападающий «Зенита» Вильсон Изидор появился на поле на 81-й минуте и через три минуты забил гол. Также 23-летний футболист отметился голом, выйдя на замену в игре минувшего тура РПЛ с «Рубином» (0:4).

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