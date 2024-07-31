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Семак уклончиво ответил на вопрос о потенциальном трансфере Соболева в «Зенит»

Семак уклончиво ответил на вопрос о потенциальном трансфере Соболева в «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не дал прямого ответа на вопрос, затрагивающий потенциальный переход нападающего «Спартака» Александра Соболева в стан сине-бело-голубых, который был задан после матча 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Факелом» (3:0).

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Ерохин – 25'     2:0 Черов – 70'     3:0 Изидор – 84'    
Удаления: нет / Багамаев – 88'

— Изидор, если в такой форме, отменяет потенциальную покупку Соболева?
— Давайте вопросы по игре. О каких-то вещах или потенциальных трансферах, думаю, бессмысленно говорить, — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

В матче Кубка России с «Факелом» нападающий «Зенита» Вильсон Изидор появился на поле на 81-й минуте и через три минуты забил гол. Также 23-летний футболист отметился голом, выйдя на замену в игре минувшего тура РПЛ с «Рубином» (0:4).

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