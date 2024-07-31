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Семак объяснил, как Глушенкову удалось найти взаимопонимание с бразильцами из «Зенита»

Семак объяснил, как Глушенкову удалось найти взаимопонимание с бразильцами из «Зенита»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, как новоиспечённому нападающему сине-бело-голубых Максиму Глушенкову удалось найти взаимопонимание на поле с бразильскими футболистами команды, особенно с полузащитником Венделом.

«Думаю, его [Глушенкова] интеллект позволяет ему достаточно быстро понимать то, что будет делать партнёр на футбольном поле, исходя из ситуации и требований тренерского штаба. Он очень хорошо и быстро думает на футбольном поле. Думаю, это качество, которое позволяет ему, наряду с неординарными способностями работы с мячом, уверенно выглядеть в связке с Венделом и вообще играть достаточно уверенно в нашей команде, начиная с первого дня», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В нынешнем сезоне Глушенков забил пять голов в составе «Зенита». Во всех случаях российскому футболисту ассистировал Вендел.

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