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«В нём, должно быть, есть что-то особенное». Гвардиола — о 17-летнем чемпионе Европы Ямале

«В нём, должно быть, есть что-то особенное». Гвардиола — о 17-летнем чемпионе Европы Ямале
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о 17-летнем нападающем «Барселоны» и сборной Испании Ламине Ямале.

«Он невероятен. Родри рассказывал мне много интересного о Ямале. В нём, должно быть, есть что-то особенное. Я уверен, что у него будут взлёты и падения, но всё будет в порядке, потому что вся его карьера ещё впереди. Он там, где заслуживает быть», — приводит слова Гвардиолы интернет-издание Mundo Deportivo.

На чемпионате Европы — 2024 Ямаль принял участие в семи матчах, в которых нападающий отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Также 17-летний футболист был признан лучшим молодым игроком турнира.

Ранее сообщалось, что Ламин сменил в «Барселоне» игровой номер. Теперь молодой футболист будет выступать под 10-м номером, под которым ранее играл легендарный Лионель Месси.

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