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Галактионов: голы стоят хороших денег, команда ждёт качественного игрока

Галактионов: голы стоят хороших денег, команда ждёт качественного игрока
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после победы над «Ростовом» со счётом 1:0 в матче Фонбет Кубка России прокомментировал игру своей команды в атаке, а также высказался о необходимости усиления.

«Организация игры в атаке говорит о том, что мы в принципе направление выбрали правильное, тут вопрос реализации. Знаете, говорят, что голы стоят хороших денег. Стараемся реализацию подправлять. Надеемся на то, что у нас и люди появятся качественные, которые эти моменты будут реализовывать. Если появится игрок, который толкнёт команду наверх по качеству и в индивидуальном плане, конечно, мы его возьмём», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал переговоры о возможном переходе полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса в московский клуб.

На 26-й минуте матча защитник московского «Локомотива» Илья Самошников забил гол после выхода один на один, однако взятие ворот было отменено после просмотра видеоповтора. На 78-й минуте забил вышедший на замену нападающий «Локомотива» Вадим Раков.

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