В «Барселоне» признают, что с наибольшей вероятностью им не удастся купить Уильямса — AS

Руководство «Барселоны» осознаёт, что с каждым днём каталонский клуб всё больше отдаляется от покупки крайнего нападающего «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса. Об этом сообщает AS.

По информации источника, сине-гранатовые считают, что переход испанского футболиста осложняется из-за давления на него со стороны семьи и «Атлетика». В «Барселоне» полагают, что Уильямс практически принял окончательное решение остаться в своём нынешнем клубе.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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