«Мы не должны зависеть от одной фамилии». Тикнизян — о лидерах «Локомотива» в этом сезоне

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о лидере команды в этом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«На разных этапах разные футболисты себя проявляли по-разному. В прошлом сезоне был Макс Глушенков, в какой-то период — Илюха Лантратов. Я не могу сказать, что в «Локомотиве» есть один явный лидер. Всё зависит от ситуации и формы футболистов. Мы не должны зависеть от одной фамилии, должны зависеть от друг друга. Потому что мы команда и одно целое.

Я считаю, что надо смотреть правде в глаза. Наша команда не обладает какими-то фантастическими игроками, но у нас есть команда. Мы должны быть одним целым. Отсутствие ярких личностей надо компенсировать командными действиями и работой на поле. Лидерами должны быть все на своей позиции, ярлык лидера не надо на кого-то вешать. Мы каждый зависим от друг друга», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

«Локомотив» после двух туров РПЛ набрал три очка и занимает шестое место в турнирной таблице.