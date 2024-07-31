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Экс-игрок «Крыльев Советов» Бут одним словом описал молодого Леонида Слуцкого

Экс-игрок «Крыльев Советов» Бут одним словом описал молодого Леонида Слуцкого
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Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Мэтью Бут рассказал, что считал тренера Леонида Слуцкого, под руководством которого он играл, суперсовременным специалистом.

— В «Крыльях» ты успел застать и молодого Леонида Слуцкого. Каким он был тогда?
— Суперсовременным. Он был первым тренером на моей памяти, который на теоретических занятиях использовал планшет и видеопроектор. В те времена этого никто не делал, поэтому мы очень удивлялись тому, как Слуцкий был погружён в технологии. Его философия была мне близка, но изначально я ему не нравился как игрок, — приводит слова Бута Sport24.

Напомним, Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Контракт тренера с клубом рассчитан до декабря 2024-го. Ранее он уже работал в двух иностранных клубах — «Халл Сити» и «Витессе». Последним клубом в карьере Слуцкого до «Шанхай Шэньхуа» был казанский «Рубин», который он тренировал с декабря 2019-го по ноябрь 2022 года. Также он тренировал «Москву» и «Крылья Советов».

«Шанхай Шэньхуа» после 21 тура чемпионата Китая по футболу занимает второе место с 55 очками и отстаёт от идущего на первом месте «Шанхай Порт» на два очка.

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