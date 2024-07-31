Главный тренер «Локомотива» Галактионов раскритиковал работу VAR в России

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после победы над «Ростовом» со счётом 1:0 в матче Фонбет Кубка России прокомментировал работу VAR в РФ.

«Когда к нам эта всё пришло, изначально идея была какая? Определить взятие ворот, что мяч за линией, определить какие-то миллиметры, сантиметры. Сегодня мы видим, что уже практически каждый эпизод рассматривается в VAR. Это снижает интенсивность, скорость игры. Много времени тратится на это.

Вы же видели, как на прошедшем чемпионате Европы арбитры молниеносно принимали решения. И именно по взятию ворот и так далее, а не каждое столкновение. Конечно же, если здесь мы немножко поправим, то скорости увеличатся у нас», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.