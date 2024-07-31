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Главный тренер «Локомотива» Галактионов раскритиковал работу VAR в России

Главный тренер «Локомотива» Галактионов раскритиковал работу VAR в России
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после победы над «Ростовом» со счётом 1:0 в матче Фонбет Кубка России прокомментировал работу VAR в РФ.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Раков – 78'    

«Когда к нам эта всё пришло, изначально идея была какая? Определить взятие ворот, что мяч за линией, определить какие-то миллиметры, сантиметры. Сегодня мы видим, что уже практически каждый эпизод рассматривается в VAR. Это снижает интенсивность, скорость игры. Много времени тратится на это.

Вы же видели, как на прошедшем чемпионате Европы арбитры молниеносно принимали решения. И именно по взятию ворот и так далее, а не каждое столкновение. Конечно же, если здесь мы немножко поправим, то скорости увеличатся у нас», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

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