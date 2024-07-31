«Бешикташ» направил в «Зенит» официальное предложение о покупке Ренана — Сузгун

Турецкий «Бешикташ» направил «Зениту» официальное предложение о покупке защитника Роберто Ренана, выступающего на правах аренды в бразильском «Интернасьонале». Об этом сообщает журналист Эртан Сузгун в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Зенит» запросил за переход футболиста € 15 млн, однако сообщается, что турецкая сторона просит уменьшить сумму и платить её по частям.

С января 2024 года футболист выступает на правах аренды за «Интернасьонал» из Порту-Алегри, срок действия арендного соглашения истекает 31 декабря 2024 года. В составе бразильского клуба Роберт Ренан провёл 26 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Трансферная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 9 млн, его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2028 года.