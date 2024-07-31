Матч «Барселоны» и «Манчестер Сити» в Орландо отложен из-за грозового предупреждения

Товарищеский матч между испанской «Барселоной» и английским «Манчестер Сити», который должен был начаться в 2:00 мск в американском Орландо, отложен на неопределённое время из-за грозового предупреждения, сообщает Sport.es.

Напомним, игра должна пройти на стадионе «Цитрус Боул» вместимостью 60 219 зрителей.

Отметим, что эта товарищеская встреча станет первой этим летом для «Барселоны» на североамериканском континенте. «Манчестер Сити» же проведёт свой третий матч в рамках данного турне. В последней игре «горожане» уступили со счётом 2:3 «Милану» в Нью-Йорке.

В минувшем сезоне команда Хосепа Гвардиолы выиграла чемпионат Англии в четвёртый раз подряд, опередив на два очка лондонский «Арсенал». «Барселона» же заняла второе место в испанской Ла Лиге, уступив 10 очков мадридскому «Реалу».