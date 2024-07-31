Аршавин охарактеризовал победу «Зенита» в матче с «Факелом» в Кубке России

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу санкт-петербургского клуба в матче Фонбет Кубка России с воронежским «Факелом» (3:0).

«Мне кажется, это дежурная победа. Нужно отдать должное «Факелу», который терпел при счёте 0:1 и 0:2, стараясь сохранять структуру игры. Они только в последние 10 минут «полетели». Думаю, «Зенит» получил то, что хотел, а «Факел» — то, что ожидал», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На 26-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. На 70-й минуте защитник гостей Василий Черов забил гол в свои ворота. На 84-й минуте нападающий сине-бело-голубых Вильсон Изидор забил третий гол своей команды.