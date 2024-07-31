БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин охарактеризовал победу «Зенита» в матче с «Факелом» в Кубке России

Аршавин охарактеризовал победу «Зенита» в матче с «Факелом» в Кубке России
Комментарии

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу санкт-петербургского клуба в матче Фонбет Кубка России с воронежским «Факелом» (3:0).

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Ерохин – 25'     2:0 Черов – 70'     3:0 Изидор – 84'    
Удаления: нет / Багамаев – 88'

«Мне кажется, это дежурная победа. Нужно отдать должное «Факелу», который терпел при счёте 0:1 и 0:2, стараясь сохранять структуру игры. Они только в последние 10 минут «полетели». Думаю, «Зенит» получил то, что хотел, а «Факел» — то, что ожидал», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На 26-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. На 70-й минуте защитник гостей Василий Черов забил гол в свои ворота. На 84-й минуте нападающий сине-бело-голубых Вильсон Изидор забил третий гол своей команды.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Игрок «Зенита» Горшков прокомментировал победу над «Факелом» в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android