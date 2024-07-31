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Фото: на сайте «Рексема» Райана Рейнольдса изображен футболист в костюме Дедпула

Фото: на сайте «Рексема» Райана Рейнольдса изображен футболист в костюме Дедпула
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Футбольный клуб «Рексема», совладельцем которого является актёр Райан Рейнольдс, разместил на сайте клуба фото своего нападающего Пола Маллина в костюме персонажа комиксов Дедпула.

Фото: wrexhamafc.co.uk

Ранее Райан Рейнольд пригласил в свой клуб нападающего английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха.

«Рексем» по итогам сезона-2023/2024 вышел в Лигу 1 (третий дивизион профессионального английского футбола).

Это повышение в классе стало для «Рексема» вторым подряд. В сезоне-2022/2023 старейший клуб Уэльса выступал в Национальной лиге (пятом по рангу дивизионе английского футбола), набрал 111 очков в 46 матчах и с отрывом в четыре очка от соперников стал победителем розыгрыша, завоевав единственный прямой билет в Лигу 2.

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