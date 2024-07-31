Стало известно ориентировочное время начала матча «Барселона» — «Манчестер Сити» в США

Товарищеский матч между испанской «Барселоной» и английским «Манчестер Сити», отложенный ранее из-за грозового предупреждения в Орландо (США), начнётся ориентировочно в 2:20 по испанскому времени (3:20 по Москве), сообщает Sport.es.

Напомним, игра должна пройти на стадионе «Цитрус Боул» вместимостью 60 219 зрителей.

Отметим, что эта товарищеская встреча станет первой этим летом для «Барселоны» на североамериканском континенте. Английский клуб же проведёт свой третий матч в рамках данного турне. В последней игре «горожане» уступили со счётом 2:3 «Милану» в Нью-Йорке.

В минувшем сезоне команда Хосепа Гвардиолы четвёртый раз кряду выиграла чемпионат Англии, опередив на два очка лондонский «Арсенал». «Барселона» же заняла второе место в испанской Ла Лиге, уступив 10 очков мадридскому «Реалу».

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