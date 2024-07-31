БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно ориентировочное время начала матча «Барселона» — «Манчестер Сити» в США

Стало известно ориентировочное время начала матча «Барселона» — «Манчестер Сити» в США
Аудио-версия:
Комментарии

Товарищеский матч между испанской «Барселоной» и английским «Манчестер Сити», отложенный ранее из-за грозового предупреждения в Орландо (США), начнётся ориентировочно в 2:20 по испанскому времени (3:20 по Москве), сообщает Sport.es.

Напомним, игра должна пройти на стадионе «Цитрус Боул» вместимостью 60 219 зрителей.

Отметим, что эта товарищеская встреча станет первой этим летом для «Барселоны» на североамериканском континенте. Английский клуб же проведёт свой третий матч в рамках данного турне. В последней игре «горожане» уступили со счётом 2:3 «Милану» в Нью-Йорке.

В минувшем сезоне команда Хосепа Гвардиолы четвёртый раз кряду выиграла чемпионат Англии, опередив на два очка лондонский «Арсенал». «Барселона» же заняла второе место в испанской Ла Лиге, уступив 10 очков мадридскому «Реалу».

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
31 июля 2024, среда. 03:20 МСК
Барселона
Барселона, Испания
1-й тайм
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Материалы по теме
Матч «Барселоны» и «Манчестер Сити» в Орландо отложен из-за грозового предупреждения

Победители футбольных турниров 2024 года:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android