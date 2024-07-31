«Челси» объявил о подписании вратаря «Вильярреала» Филипа Йоргенсена

Лондонский «Челси» объявил о переходе вратаря сборной Дании Филипа Йоргенсена из «Вильярреала», сообщает пресс-служба «синих».

Отмечается, что контракт «Челси» с голкипером рассчитан до июля 2031 года. Игрок присоединится к основному составу во время американского тура. Сумма трансфера не разглашается, но по данным журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, «пенсионеры» заплатят «Вильярреалу» € 24,5 млн.

«Переход в такой большой клуб — мечта, ставшая реальностью. Я очень рад, что подписал контракт с «Челси». Это один из крупнейших клубов мира. Мне не терпится познакомиться со всеми и начать играть с моими новыми товарищами по команде», — сказал Йоргенсен в первом интервью клубу.

22-летний вратарь выступает за взрослую команду «жёлтой субмарины» с января 2023 года. За этот период он принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». В этих встречах Йоргенсен пропустил 75 мячей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: