БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак отреагировал на игру Ерохина в роли капитана в матче Кубка России с «Факелом»

Семак отреагировал на игру Ерохина в роли капитана в матче Кубка России с «Факелом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре Александра Ерохина после матча Кубка России с воронежским «Факелом» (3:0).

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Ерохин – 25'     2:0 Черов – 70'     3:0 Изидор – 84'    
Удаления: нет / Багамаев – 88'

«Форма Ерохина — не сюрприз, он в прошлом сезоне помогал, в этом сезоне в подготовительных матчах забивал и играл хорошо, поэтому заслуживает места в стартовом составе, да ещё с капитанской повязкой. Это говорит о его отношении к делу, профессионализме, мы за него отдельно рады», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин на 26-й минуте открыл счёт во встрече. Его гол по итогу стал победным для санкт-петербургской команды. На 70-й минуте защитник гостей Василий Черов забил гол в свои ворота. На 84-й минуте нападающий сине-бело-голубых Вильсон Изидор забил третий гол своей команды.

Турнирная сетка Кубка России
Календарь Кубка России
Материалы по теме
Аршавин охарактеризовал победу «Зенита» в матче с «Факелом» в Кубке России

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android