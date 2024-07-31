Семак отреагировал на игру Ерохина в роли капитана в матче Кубка России с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре Александра Ерохина после матча Кубка России с воронежским «Факелом» (3:0).

«Форма Ерохина — не сюрприз, он в прошлом сезоне помогал, в этом сезоне в подготовительных матчах забивал и играл хорошо, поэтому заслуживает места в стартовом составе, да ещё с капитанской повязкой. Это говорит о его отношении к делу, профессионализме, мы за него отдельно рады», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин на 26-й минуте открыл счёт во встрече. Его гол по итогу стал победным для санкт-петербургской команды. На 70-й минуте защитник гостей Василий Черов забил гол в свои ворота. На 84-й минуте нападающий сине-бело-голубых Вильсон Изидор забил третий гол своей команды.

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