Сергей Семак объяснил выход Глушенкова и Вендела на замену в игре Кубка России с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о выходе на замену крайнего нападающего Максима Глушенкова и бразильского хавбека Вендела на замену в матче Кубка России с воронежским «Факелом» (3:0).

«Нам не хватало качества в центре поля, нужно было, чтобы вышли игроки, которые могли бы и наладить позиционную игру, и более правильно контролировать ход матча. Креатива, качественных действий стало гораздо больше после их появления на поле», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

На 26-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. На 70-й минуте защитник гостей Василий Черов забил гол в свои ворота. На 84-й минуте нападающий сине-бело-голубых Вильсон Изидор забил третий гол своей команды.

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