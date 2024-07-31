Галактионов объяснил, почему «Локомотив» сыграл с «Ростовом» в Кубке основным составом

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о причинах выбора основного состава на домашний матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом» (1:0).

«Почему решили сделать сегодня минимальную ротацию? Мы свою цель преследовали. Мы провели два матча, и нам очень хотелось, чтобы большая группа игроков всё-таки сыгралась. Поэтому не стали ротировать линию игроков обороны и опорных полузащитников. Артём Карпукас вышел, сыграл ниже, а Лёша Батраков — верхнего игрока. Мы сделали три изменения. Основная группа футболистов свой матч сыграла — дисциплинированно, очень ответственно.

Взаимодействия нам надо улучшать от игры к игре, и сегодня была такая возможность. С другой стороны, была дилемма: сделать изменения, дать другим ребятам время, игровую практику. Думаю, что у них эти матчи впереди, в том числе и на Кубок. Сегодня был всего лишь третий матч. Уровень готовности позволяет играть. Тем более, что следующий матч у нас в воскресенье", — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

30 июля столичный «Локомотив» со счётом 1:0 победил на своём поле «Ростов» в стартовом матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов в основном составе выпустил игроков с богатым опытом игры в РПЛ, в то время как его коллега из «Ростова» Валерий Карпин сделал масштабную ротацию. Единственный гол забил вышедший на замену 19-летний нападающий Вадим Раков, на счету которого 10 минут в одном матче РПЛ текущего сезона.