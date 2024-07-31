Мэтью Бут назвал самые мучительные выезды во время игры в чемпионате России

Бывший защитник «Ростова» и «Крыльев Советов» Мэтью Бут рассказал о самых мучительных выездах в чемпионате России.

«Мучительные выезды во Владивосток я не забуду никогда. Многие ребята специально смотрели по календарю, когда будет гостевой матч с «Лучом», чтобы успеть набрать нужное количество жёлтых, получить дисквалификацию и никуда не лететь. Но особняком из выездов всё равно всегда стояла Махачкала.

Приплюсуй это к тому, что в те времена в регионе была неспокойная обстановка и перед каждым матчем в Дагестане какие-то непонятные люди предупреждали нас, что на стадионе будут террористы. Понятное дело, это была дезинформация с целью запугать нас перед игрой», — приводит слова Бута Sport24.

За свою профессиональную карьеру Бус провёл в России 181 матч, забил восемь мячей и отдал шесть голевых передач.

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