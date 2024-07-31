Карпин ответил на вопрос о сроках набора формы в «Ростове» экс-хавбека ЦСКА Кучаева

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, сколько времени может потребоваться бывшему полузащитнику ЦСКА, «Рубина» и «Пари НН» Константину Кучаеву, чтобы набрать в составе жёлто-синих оптимальную форму.

«Способен ли Кучаев в ближайшее время набрать ту форму, которую показывал в ЦСКА, или это длительный процесс? Какое-то время займёт сто процентов ещё. Насколько оно будет длинное — не берусь судить. Точно не год и не полгода — месяц, два, и может вернуться прежде всего физическое состояние», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

26-летний полузащитник Константин Кучаев подписал контракт с «Ростовом» в июле 2024 года и в текущем сезоне сыграл за жёлто-синих в двух матчах во всех турнирах из трёх возможных, не отметившись результативными действиями. Футболист является воспитанником московского ЦСКА, также выступал за казанский «Рубин» и «Пари НН».