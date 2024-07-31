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Галактионов рассказал, почему Тикнизян играл в атаке в матче Кубка «Локомотив» — «Ростов»

Галактионов рассказал, почему Тикнизян играл в атаке в матче Кубка «Локомотив» — «Ростов»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о высокой игровой позиции левого защитника Наира Тикнизяна в домашнем матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом» (1:0).

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Раков – 78'    

«Наир Тикнизян сегодня играл далеко от своей штрафной? Он хорошо действует в этой позиции, достаточно остро. Он хорош в прессинге, хорош при быстрых ответных выпадах. Когда наша атака развивается под смену направления, нам необходима его левая нога. Думаю, что он со своими функциями справился. Знаете, у нас лёгкая, быстрая группа игроков атаки, которая позволяет темп поддерживать, прессинговать. Цели, которые мы ставим перед ребятами, — чтобы они показывали быстрый, скоростной футбол», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

25-летний Наир Тикнизян начинал игровую карьеру на позиции левого защитника, при этом главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов нередко задействует его на других позициях — флангового полузащитника и вингера. В текущем сезоне на счету игрока три матча за железнодорожников во всех турнирах без результативных действий.

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