Галактионов рассказал, почему Тикнизян играл в атаке в матче Кубка «Локомотив» — «Ростов»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о высокой игровой позиции левого защитника Наира Тикнизяна в домашнем матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом» (1:0).

«Наир Тикнизян сегодня играл далеко от своей штрафной? Он хорошо действует в этой позиции, достаточно остро. Он хорош в прессинге, хорош при быстрых ответных выпадах. Когда наша атака развивается под смену направления, нам необходима его левая нога. Думаю, что он со своими функциями справился. Знаете, у нас лёгкая, быстрая группа игроков атаки, которая позволяет темп поддерживать, прессинговать. Цели, которые мы ставим перед ребятами, — чтобы они показывали быстрый, скоростной футбол», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

25-летний Наир Тикнизян начинал игровую карьеру на позиции левого защитника, при этом главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов нередко задействует его на других позициях — флангового полузащитника и вингера. В текущем сезоне на счету игрока три матча за железнодорожников во всех турнирах без результативных действий.