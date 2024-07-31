Артём Довбик близок к переходу в «Рому» — Relevo

Нападающий «Жироны» Артём Довбик близок к переходу в «Рому», сообщает Relevo.

По информации источника, во вторник, 30 июля, владелец римского клуба Дэн Фридкин во время телефонного разговора велел спортивному директору Флорану Гисольфи отправиться в Испанию и завершить трансфер форварда наилучшим образом.

Ранее сообщалось, что «Жирона» требует у римского клуба за трансфер Довбика € 35+5 млн.

27-летний футболист перешёл в «Жирону» из «Днепра-1» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила € 7,75 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

В прошлом сезоне-2023/2024 Довбик забил 24 мяча в 36 матчах и стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

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