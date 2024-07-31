Полузащитник «Ростова» Азнауров объяснил, почему в команде хорошо развивается молодёжь

19-летний левый вингер «Ростова» Имран Азнауров ответил на вопрос о причинах прогресса молодых футболистов в составе жёлто-синих.

«Я считаю, что в «Ростове» хорошо развиваются молодые российские футболисты, потому что нам доверяют. Мы стараемся пользоваться этим доверием, выходить и стараться выигрывать матчи», — сказал Азнауров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

19-летний атакующий полузащитник «Ростова» Имран Азнауров в новом сезоне-2024/2025 сыграл в двух состоявшихся матчах Российской Премьер-Лиги, его суммарное игровое время составило 152 минуты. Весной 2024 года футболист сыграл в трёх матчах РПЛ, отметившись одним результативным пасом, и в трёх матчах Кубка России, а также в восьми играх дивизиона» «Б Второй лиги за «Ростов-2», где записал на свой счёт шесть забитых мячей и голевую передачу.