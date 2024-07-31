Расписание матчей Кубка России 31 июля

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Сегодня, 31 июля, пройдут матчи Пути РПЛ и Пути регионов Фонбет Кубка России.

Расписание матчей Пути РПЛ Кубка России 31 июля (время — московское):

16:00. Группа В. «Химки» — «Оренбург»

18:30. Группа А. «Спартак» — «Динамо» Москва

21:00. Группа С. «Краснодар» — ЦСКА

21:00. Группа С. «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород»

Расписание матчей Пути регионов Кубка России 31 июля (время — московское):

12:30. «Анри» (Владивосток) – «Динамо-Владивосток»

15:00. «Темп» (Барнаул) – «Динамо-Барнаул»

16:00. «Победа» (Хасавюрт) – «Ангушт» (Назрань)

17:00. «СШ Ленинградец» (Ленинградская область) – «Динамо-СПб» (Санкт-Петербург)

17:00. «СШОР-1 Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Звезда» (Санкт-Петербург)

18:00. «БроукБойз» (Москва) – «Квант» (Калужская область)

18:00. «Нарт» (Черкесск) – «Биолог-Новокубанск»

19:00. «Псков» – «Луки-Энергия» (Великие Луки)