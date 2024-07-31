Гранит Джака — о переходе в «Байер»: для меня это был не шаг назад, а два шага вперёд

Полузащитник Гранит Джака высказался о своём трансфере из «Арсенала» в «Байер».

31-летний футболист перешёл в немецкий клуб в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 15 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

«Для меня это был не шаг назад, а, скорее, два шага вперёд. Потому что у меня было точное ощущение после разговоров с тренером, что здесь может быть что-то особенное в ближайшие годы.

Прошлый год был практически идеальным. Конечно, можно провести один сезон так, можно завоевать один титул – но мы хотим большего. Я почти уверен, что мы проиграем хотя бы одну игру. Но мы, конечно, хотим бороться за верхние позиции, и это точно наша цель», – приводит слова Джаки Kicker.

В прошлом сезоне Джака сыграл 50 матчей, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.