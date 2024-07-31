Расписание матчей 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 31 июля

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Сегодня, 31 июля, пройдут ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Расписание матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 31 июля (время — московское):

20:00. РФШ (Латвия) – «Будё-Глимт» (Норвегия) (0:4);

20:15. «Мидтьюлланн» (Дания) – «Унио Эспортива Санта-Колома» (Андорра) (3:0);

21:00. «Партизан» (Сербия) – «Динамо» Киев (Украина) (2:6);

21:00. «Маккаби» Т-А (Израиль) – «Стяуа» (Румыния) (1:1);

21:30. «Ягеллония» (Польша) – «Паневежис» (Литва) (4:0);

21:45. «Динамо» Минск (Беларусь) – «Лудогорец» (Болгария) (0:2);

22:00. «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) – ПАОК (Греция) (2:3).

Согласно новым правилам количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.