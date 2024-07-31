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«Краснодар» — ЦСКА: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 31 июля, состоится матч Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Краснодаром». Команды будут играть на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 21:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне «Краснодар» и ЦСКА дважды встречались в рамках РПЛ. Команды обменялись победами с одинаковым счётом 1:0. В сезоне-2022/2023 «быки» и армейцы играли в Суперфинале Кубка России. Победу одержали красно-синие, одолевшие «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.

Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли в финале сезона-2023/2024 калининградскую «Балтику».