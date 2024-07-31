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«Химки» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 16:00 мск

«Химки» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 16:00 мск
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Сегодня, 31 июля, состоится матч Фонбет Кубка России между подмосковными «Химками» и «Оренбургом». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 16:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Оренбург
Оренбург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В сезоне-2022/2023 «Химки» и «Оренбург» дважды встречались в рамках Российской Премьер-Лиги. В первом круге подмосковная команда уступила оренбуржцам со счётом 1:3, во втором круге одержала победу со счётом 2:0. В феврале прошлого года команды провели товарищескую встречу. Победу в ней одержал «Оренбург» (5:2).

Календарь матчей Кубка России

Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли в финале сезона-2023/2024 калининградскую «Балтику».

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