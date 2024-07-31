Футбол, женщины, Олимпиада-2024 в Париже: расписание матчей 31 июля

Сегодня, 31 июля, пройдут матчи заключительного, 3-го тура группового этапа олимпийского турнира среди женщин.

Олимпийские игры. Футбол, женщины

Расписание матчей 31 июля (время — московское)

18:00. Группа С. Бразилия — Испания;

18:00. Группа С. Япония — Нигерия;

20:00. Группа В. Австралия — США;

20:00. Группа В. Замбия — Германия;

22:00. Группа А. Колумбия — Канада;

22:00. Группа А. Новая Зеландия — Франция.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.