Новости дня 30 июля — в видео «Чемпионата»

Каждый день в мире спорта происходит огромное количество важных и заметных событий, «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с главными из них за вчерашний день, 30 июля. Для особого удобства подборка ключевых спортивных новостей представлена в видеоформате.
Главные новости дня за 30 июля:
1) «Атланта» объявила о подписании контракта с Алексеем Миранчуком.
2) «Локомотив» оказался сильнее «Ростова» в матче Кубка России.
3) Арсен Захарян перенесёт операцию из-за травмы, полученной на тренировке «Реала Сосьедад».
4) Донна Векич выбила вторую ракетку Гауфф из розыгрыша Олимпиады в Париже.
5) «Зенит» разгромил «Факел» в матче Кубка России.
6) «Рубин» одержал разгромную победу над «Акроном» в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России.
7) Сборная Украины проиграла Аргентине и вылетела с Олимпиады-2024.