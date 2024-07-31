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Защитник «Ростова» Евгений Чернов рассказал, за счёт чего команда может обыграть «Зенит»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов рассказал, за счёт чего команда может обыграть «Зенит»
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Футболист «Ростова» Евгений Чернов рассказал, за счёт чего команда Валерия Карпина может обыграть санкт-петербургский «Зенит».

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы же с «Зенитом» не боролись за чемпионство в последнем туре прошлого сезона, поэтому ни о какой мести речи не идёт. Это очередной матч с очень хорошим соперником. Будет тяжело, но «Ростов» может обыграть «Зенит» за счёт командных действий и огромного желания. Нужно превосходить соперника во всех этих параметрах», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, с «Зенитом» «Ростов» встретится в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится в субботу, 3 августа, и начнётся в 17:30 по московскому времени.

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