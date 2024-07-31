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Тренер «Рубина» Рахимов ответил на вопрос о замечаниях команде по игре с «Акроном»

Тренер «Рубина» Рахимов ответил на вопрос о замечаниях команде по игре с «Акроном»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном». «Рубин» выиграл со счётом 4:0.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Кузнецов – 8'     2:0 Рожков – 49'     3:0 Юкич – 75'     4:0 Иву – 80'    

«Какие замечания команде? После фазы атаки есть фаза обороны, но мы продолжали переживать за эпизод, который не завершили, и медленно реагировали. Нужно быстрее реагировать.

В моментах, когда не забивал Шабанхаджай, – это самоуверенность? Уверенность, которая перерастает в самоуверенность. Я говорил: «Не ломайте себе игру». Да, вы можете сыграть нестандартно, креативно – но это должно быть надёжно, не в середине поля. Не надо это делать в эпизодах, где она диктует другое», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

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