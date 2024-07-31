Тренер «Рубина» Рахимов ответил на вопрос о замечаниях команде по игре с «Акроном»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном». «Рубин» выиграл со счётом 4:0.

«Какие замечания команде? После фазы атаки есть фаза обороны, но мы продолжали переживать за эпизод, который не завершили, и медленно реагировали. Нужно быстрее реагировать.

В моментах, когда не забивал Шабанхаджай, – это самоуверенность? Уверенность, которая перерастает в самоуверенность. Я говорил: «Не ломайте себе игру». Да, вы можете сыграть нестандартно, креативно – но это должно быть надёжно, не в середине поля. Не надо это делать в эпизодах, где она диктует другое», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».