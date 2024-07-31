Защитник «Ростова» Вахания: цель команды — не вылететь, а дальше посмотрим

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о цели команды на Российскую Премьер-Лигу сезона-2024/2025. По его словам, ростовчане планируют выиграть как можно больше матчей и сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата России по футболу.

«Цель «Ростова» на предстоящий сезон — выиграть как можно больше матчей. Соответственно, не вылететь, а уже дальше посмотрим», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, главным тренером «Ростова» является Валерий Карпин. 55-летний специалист был назначен на должность в декабре 2017 года и покинул её в августе 2021 года, однако в марте 2022 года вернулся обратно. За этот период под руководством Карпина жёлто-синие провели 205 матчей во всех турнирах, в 86 из которых одержали победы.