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Тренер «Рубина» Рахимов: реакция на поражение от «Зенита» у команды была хорошая

Тренер «Рубина» Рахимов: реакция на поражение от «Зенита» у команды была хорошая
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном» (4:0). Ранее «Рубин» проиграл санкт-петербургскому «Зениту» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 0:4.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Кузнецов – 8'     2:0 Рожков – 49'     3:0 Юкич – 75'     4:0 Иву – 80'    

«Такой счёт отражает реакцию на игру с «Зенитом»? Да, я так и говорил команде. По игре мы не заслуживали 0:4 от «Зенита». Мы позволили себе не контролировать эпизоды, и сегодня были такие моменты – у «Акрона» было два момента. Нельзя это позволять. Реакция у команды была хорошая. Я видел, как они переживали. Я хотел жёстко поговорить после поражения, но видел их переживания», — приводит слова Рахимова официальный сайт казанского клуба.

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