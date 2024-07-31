Тренер «Рубина» Рахимов: реакция на поражение от «Зенита» у команды была хорошая

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном» (4:0). Ранее «Рубин» проиграл санкт-петербургскому «Зениту» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 0:4.

«Такой счёт отражает реакцию на игру с «Зенитом»? Да, я так и говорил команде. По игре мы не заслуживали 0:4 от «Зенита». Мы позволили себе не контролировать эпизоды, и сегодня были такие моменты – у «Акрона» было два момента. Нельзя это позволять. Реакция у команды была хорошая. Я видел, как они переживали. Я хотел жёстко поговорить после поражения, но видел их переживания», — приводит слова Рахимова официальный сайт казанского клуба.