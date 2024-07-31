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Мор: ЦСКА избавился от болезни, когда отдавал инициативу сопернику

Мор: ЦСКА избавился от болезни, когда отдавал инициативу сопернику
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался в преддверии матча Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

«Есть такое ощущение, что до сих пор команду тренирует Федотов (улыбается). Схема осталась та же, что была в прошлом сезоне. Отличие в лучшую сторону — команда не проседает в концовке матчей. Они избавились от этой болезни, когда отдавали инициативу сопернику», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, игра между ЦСКА и «Краснодаром» состоится сегодня, 31 июля. Команды будут играть на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 21:00 по московскому времени. В прошлом сезоне «Краснодар» и ЦСКА дважды встречались в рамках РПЛ и обменялись победами с одинаковым счётом 1:0.

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