Антич: Россия и Сербия — братские страны, но сейчас идёт хайп по этой теме

Защитник «Партизана» Никола Антич, принимавший участие в Братском кубке в Москве, высказался о дружеских отношениях между народами России и Сербии. По его мнению, это действительно братские страны, но в последнее время уровень обсуждения этой темы возрос из-за политической ситуации в мире.

«Русские и сербы — братья? Сейчас идёт хайп по этой теме. Раньше было примерно так же, но тогда россияне не были так заряжены. Сейчас из-за того, что происходит, в России увидели, какая у нас страна. В своё время Россия поддержала Сербию, когда нас бомбили. Мы братские страны, и я этому рад», — приводит слова Антича Metaratings.

Напомним, победу в Братском кубке одержали московские «Динамо» и ЦСКА. Помимо «Партизана», за который выступает Антич, в турнире также принимал участие белградский ОФК.