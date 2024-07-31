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«Никакого секрета нет — только работа и ещё раз работа». Изидор — о старте «Зенита»

«Никакого секрета нет — только работа и ещё раз работа». Изидор — о старте «Зенита»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Вильсон Изидор высказался о матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с воронежским «Факелом» (3:0), а также о старте сезона в целом.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Ерохин – 25'     2:0 Черов – 70'     3:0 Изидор – 84'    
Удаления: нет / Багамаев – 88'

«Была ли эта игра простой? Не знаю. Лёгких игр вообще-то не бывает, но сегодня мы действительно хорошо себя показали, простите за мой французский (смеётся). В общем, мы счастливы, потому что победа — самое важное. Будем готовиться к «Ростову».

Один из голов был отменён? Иногда такое случается. Это неприятно, конечно, когда ты забиваешь, а судья фиксирует офсайд. Но это правила игры, вот и сегодня второй мой гол был забит не по правилам. Такова жизнь, я счастлив, потому что смог забить хотя бы один мяч!

В чём секрет такого великолепного старта? Думаю, что никакого секрета нет — только работа и ещё раз работа. Именно поэтому мы — лучшая команда России, и такой старт для нас — абсолютно нормальная ситуация», — приводит слова Изидора официальный сайт «Зенита».

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