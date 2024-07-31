«Сочи» объявил о переходе полузащитника Никитина

Полузащитник Кирилл Никитин перешёл из «СКА-Хабаровск» в «Сочи». Об этом сообщил официальный сайт «Сочи».

«С 2021 по 2023 годы Никитин находился в системе братиславского «Слована». Выступал преимущественно за вторую команду чемпионов Словакии. Всего имеет в своем активе 48 матчей и пять голов во второй лиге местного чемпионата.

В 2023-м году полузащитник вернулся в Россию и подписал контракт со «СКА-Хабаровск». В первом же матче за армейцев в ФНЛ отметился дублем в ворота ярославского «Шинника». Всего же провёл в прошлом сезоне 25 матчей, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи», — написано в заявлении клуба.

«Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала одно очко за три матча.