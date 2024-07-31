Президент 2DROTS: цель в Кубке России — дойти до команды РПЛ. Мечта — выиграть турнир

Один из президентов 2DDROTS Никита Панасюк, более известный в Медиалиге как Некит, прокомментировал победу своего клуба в матче 1/256 финала Пути регионов Кубка России со «Строгино». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу медийной команды, решающий гол был забит в самой концовке матча прямым ударом со штрафного.

«Необъяснимо, почему у 2DROTS всегда и всё происходит так сказочно. Да, иногда получается побеждать просто или с разгромным счётом. Но я рад, что есть определённая магия, которую ожидаешь вместе с болельщиками, — чудо может случиться в любой момент. Сегодня загорелась новая звёздочка (Антон Терехов. — Прим «Чемпионата»). Надеюсь, будет ярко сиять в Медиалиге в составе 2DROTS.

Перед штрафным Терехова Женя (Евгений Бабзунис, второй президент 2DROTS. — Прим. «Чемпионата») мне сказал: «Именно так и надо дебютировать — забить на 90+ минуте». Поворачиваю голову: Антон разбегается и забивает. И всё — у меня в голове обезьянка с тарелками. И я, как дурачок, бегаю по кругу.

Цель 2DROTS в Кубке России — дойти до команды РПЛ. Мечта — выиграть турнир. Возможно ли дойти до клубов РПЛ? Почему нет? В прошлом году остановились на «Химках» — в итоге они вышли в РПЛ. Попадись нам тогда другая команда или не удались Гаучо… Может быть, дали бы бой», — сказал Панасюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата».