Пресс-служба «Аталанты» обратилась к Миранчуку после перехода хавбека в «Атланту»

Пресс-служба итальянской «Аталанты» пожелала российскому хавбеку Алексею Миранчуку всего наилучшего в американском клубе «Атланта».

«Алексей Миранчук завершил переход в «Атланту Юнайтед». Всего наилучшего, Лёша, и спасибо за всё», — говорится в сообщении пресс-службы итальянской команды, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: Twitter @Atalanta_BC

Накануне, 30 июля, «Атланта» объявила о переходе Миранчука. 28-летний футболист перешёл в американский клуб из итальянской «Аталанты», за которую он выступал с 2020 года.В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов).