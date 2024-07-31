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Вратарь 2DROTS: агенты портят наш футбол — у меня за два года не было хорошего предложения

Вратарь 2DROTS: агенты портят наш футбол — у меня за два года не было хорошего предложения
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Голкипер 2DROTS Дмитрий Сычёв высказался о возможностях перейти из медийного в профессиональный футбол.

— Игроки 2DROTS смотрят на Кубок России как на шанс показать себя профессиональным командам?
— Я уже понял, что этим агентам пофиг. Они не лезут в медиафутбол. Чтобы отсюда перейти в профессиональный футбол, нужны связи, а иначе никак. Я уже на протяжении двух с половиной лет показываю действительно хороший уровень футбола, если не брать четвертьфинал МФЛ, где я немного ошибся, и всё равно хороших и интересных предложений нет. Я так понимаю, ты должен зарекомендовать себя в большом футболе, потому что всем, в том числе и агентам, всё равно на медиафутбол.

Так состоит российский футбол. Заходишь посмотреть заявку какой-нибудь профессиональной команды на матч и думаешь: «Как эти люди вообще играют в футбол?» У меня нет этому объяснения, это агентские игры. Агенты портят российский футбол. Из-за этого много талантливых игроков играют в низших лигах, а не показывают свою лучшую игру», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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