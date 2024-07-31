Нападающий «Зенита» Изидор рассказал, что говорит в камеру после забитого мяча

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Вильсон Изидор рассказал, что говорит в камеру после голов. Изидор отметился забитым мячом в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с воронежским «Факелом» (3:0), а также в игре 2-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (4:0).

«Это обращение к моему сыну. Перед матчем в Казани ему исполнилось пять месяцев, и, забив, я обратился к нему, сказал, что посвящаю гол ему, что папа его очень любит.

Как атмосфера на «Газпром Арене»? Всё отлично! У нас большой стадион, который каждый раз почти полностью заполняется болельщиками, особенно на кубковых матчах. Мы этому очень рады, это добавляет нам мотивации и наполняет нас эмоциями. Каждый раз мы хотим поблагодарить зрителей своей игрой», — приводит слова Изидора официальный сайт «Зенита».