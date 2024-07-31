Рашид Рахимов оценил игру Дардана Шабанхаджая в «Рубине»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о нападающем Дардане Шабанхаджае. Вчера, 30 июля, «Рубин» разгромил тольяттинский «Акрон» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Шабанхаджай всё ещё не показывает свои лучшие качества — это психологический момент? Да. От того, что происходило в его жизни. Его нужно пытаться перестроить. Вы говорите, он не показывает лучших качеств – но он столько эпизодов создал за счёт своей скорости, обыгрывая один в один, может сыграть нестандартно. Он был хорош.

Наверное, ему нужно было отдать ту передачу на Чумича – но стоит сказать, что и Чумичу нужно было отдать передачу на Дардана. Но претензии не нужно предъявлять – он большую часть матча нацелен. Ему сложно выдержать тот пресс, что идёт от меня, но мы говорим индивидуально. «Либо ты будешь хорошим футболистом, или ничего из тебя не получится», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».