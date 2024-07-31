Оформление рабочей американской визы для хавбека «Атланты» Миранчука займёт до двух недель

Американский футбольный клуб «Атланта» начал оформление рабочей визы для российского полузащитника Алексея Миранчука, это займёт одну или две недели.

«Работаем по рабочей визе для Алексея. Это займёт неделю или две», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Атланты» ТАСС.

Накануне, 30 июля, «Атланта» объявила о переходе Миранчука. 28-летний футболист перешёл в американский клуб из итальянской «Аталанты», за которую он выступал с 2020 года.В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов).