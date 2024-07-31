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Оформление рабочей американской визы для хавбека «Атланты» Миранчука займёт до двух недель

Оформление рабочей американской визы для хавбека «Атланты» Миранчука займёт до двух недель
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Американский футбольный клуб «Атланта» начал оформление рабочей визы для российского полузащитника Алексея Миранчука, это займёт одну или две недели.

«Работаем по рабочей визе для Алексея. Это займёт неделю или две», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Атланты» ТАСС.

Накануне, 30 июля, «Атланта» объявила о переходе Миранчука. 28-летний футболист перешёл в американский клуб из итальянской «Аталанты», за которую он выступал с 2020 года.В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов).

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