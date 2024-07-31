Антич: буду следить в РПЛ за «Пари НН» из-за Илича

Защитник «Партизана» Никола Антич, принимавший участие в Братском кубке в Москве, рассказал, что будет следить за Российской Премьер-Лигой из-за главного тренера «Пари НН» Саши Илича.

«Сейчас буду следить и за «Пари НН», потому что клуб тренирует легенда «Партизана» Саша Илич. Надеюсь, что у него всё получится. Ещё к ним приехал Огнен Ожегович, с которым я много времени провёл вместе. Естественно, что за «Химками» буду следить, ведь это мой бывший клуб», – приводит слова Антича Metaratings.

46-летний Илич был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» 4 мая 2024 года. В концовке прошлого сезона под его руководством нижегородская команда провела четыре матча в Российской Премьер-Лиге, в которых два раза уступила и дважды сыграла вничью. При этом в этих встречах «Пари Нижний Новгород» пропустил 13 мячей, а забил четыре. Сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге команда смогла по итогам переходных матчей с тульским «Арсеналом». Нижегородцы выиграли по сумме двух матчей со счётом 3:2.