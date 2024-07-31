Радченко: для Алексея Миранчука переход в американскую «Атланту» — шаг назад

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о полузащитнике Алексее Миранчуке, который 30 июля завершил переход в «Аталанту».

«Что касается перехода Алексея Миранчука в американскую «Атланту», то, видимо, поступило хорошее предложение «Аталанте». Для Миранчука этот трансфер — шаг назад. Но это новый вызов, где Алексей попробует себя. Может быть, американский чемпионат не такой обозреваемый, но на матчи МЛС ходит очень много народу и люди там любят футбол. Я считаю, такой переход нормальным, но после такого чемпионата возвратиться в условную Италию вряд ли удастся», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, накануне «Атланта» объявила о переходе Миранчука. 28-летний футболист перешёл в американский клуб из итальянской «Аталанты», за которую он выступал с 2020 года. В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов).