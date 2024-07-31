Пименов: «Динамо» обладает лучшей готовностью перед матчем со «Спартаком»

Бывший футболист московского «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором бело-голубые сыграют со столичным «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 31 июля. Начало матча — в 18:30 по московскому времени.

«В кубковой игре «Спартак» — «Динамо» будет ротация состава у обеих команд. Но мне кажется, что «Динамо» обладает лучшей готовностью перед матчем», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В прошлом сезоне команды трижды встречались в матчах Кубка России. В групповом этапе сначала «Спартак» разгромил «Динамо» со счётом 4:1, затем выиграли бело голубые — 3:0. В матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов «Спартак» выиграл со счётом 2:0 и выбил «Динамо» из Кубка России.